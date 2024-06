Résultat des législatives à Hœnheim : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,8% des voix dans la localité. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 13,99% à Hœnheim début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 31% sur place.

Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces scores. Mais des indices apparaissent… Si on extrapole la progression du RN vue des dernières européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN devrait s'élever tout proche des 20% à Hœnheim. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par le parti dans la localité en 5 ans, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 26,14% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Hœnheim, devant Valérie Hayer à 18,09% et Raphaël Glucksmann à 13,99%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1033 électeurs de Hœnheim.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Hœnheim au premier tour de la dernière présidentielle

C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans la commune de Hœnheim, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 20,64%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,62% et 23,38% des votes. Le second round de scrutin ne sourira pas plus à la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 65,16% contre 34,84% pour Le Pen.