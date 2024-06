En direct

19:51 - À Inzinzac-Lochrist, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Inzinzac-Lochrist, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,93% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 19,16% à Inzinzac-Lochrist. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,58% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,65% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 34% cette fois.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Inzinzac-Lochrist Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais des tendances émergent… La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Inzinzac-Lochrist entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 28% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Inzinzac-Lochrist le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail, 894 électeurs d'Inzinzac-Lochrist se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, attirait 32,19% des voix face à Raphaël Glucksmann à 19,16% et Valérie Hayer à 12,86%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Inzinzac-Lochrist lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,48% contre 27,97% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 22,64% et 5,13% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,14% contre 59,86%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Inzinzac-Lochrist, obtenant 20,66% des votes sur place, contre 33,47% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Jean-Michel Baudry (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Élections législatives à Inzinzac-Lochrist : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Inzinzac-Lochrist, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 6 571 habitants répartis dans 3 049 logements, cette ville présente une densité de 144 habitants par km². L'existence de 269 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,92% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 933,86 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Inzinzac-Lochrist, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Inzinzac-Lochrist Au cours des précédentes consultations politiques, les 6 698 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, durant les élections européennes, 46,95% des personnes en âge de voter à Inzinzac-Lochrist avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,32% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,84% au premier tour. Au deuxième tour, 51,16% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.