Résultat des législatives à Isques : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux d'Isques : tour d'horizon démographique

Quel portrait faire d'Isques, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 147 habitants répartis dans 506 logements, cette localité présente une densité de 166 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 615 foyers fiscaux. Dans la localité, 17,16% des résidents sont des enfants, et 6,24% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,65% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1204,14 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Isques, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.