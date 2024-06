Que peut-on retenir de toutes ces données ? La progression du RN se montre déjà puissante à Jouy-en-Josas entre le score de Jordan Bardella en 2019 (7,71%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,89%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Jouy-en-Josas

La démographie et le contexte socio-économique de Jouy-en-Josas contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 44% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,57% ont 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, atteignant 48,41%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 15,08% et d'une population immigrée de 14,39% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 22,38% à Jouy-en-Josas, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.