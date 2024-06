En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Jurançon ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 19,11% à Jurançon le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 34% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,54%), de l'EELV Marie Toussaint (6,14%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,29%). La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Jurançon, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 25,25% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,76% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 2,44% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Jurançon ? Alors que tirer de cette combinaison de scores ? L'étiquette RN devrait atteindre 20% à Jurançon lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les élections européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Jurançon le 9 juin ? Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Jurançon, avec 24,1% des votes, soit 667 voix, devant celle de Raphaël Glucksmann avec 19,11%, suivie par Valérie Hayer avec 15,79%.

14:32 - 29,6% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Jurançon Avec 17,15%, c'est un score trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Jurançon au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,6% et 20,78% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,79% devant Marine Le Pen (35,21%).

12:32 - David Habib (Divers gauche) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Jurançon Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Jurançon, obtenant 13,43% des votes sur place, contre 28,34% pour David Habib (Divers gauche). A l'issue du second round, c'est encore David Habib qui va glaner le plus de voix, avec 62,58% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Jurançon Au cœur de la campagne électorale législative, Jurançon se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 064 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 529 entreprises, Jurançon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,33% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,1% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 496 résidents étrangers, représentant 7,00% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 968 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,01%, synonyme d'une situation économique instable. Jurançon incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Jurançon Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 7 301 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, 54,79% des électeurs de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 53,59% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,56% au premier tour et seulement 46,79% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.