En direct

19:48 - À Juvigny Val d'Andaine, qui va rafler les voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,42% des voix dans la localité. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 9,45% à Juvigny Val d'Andaine pour les élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un score de 17% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,06%), de l'EELV Marie Toussaint (4,26%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,33%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Juvigny Val d'Andaine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 32% à Juvigny Val d'Andaine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Juvigny Val d'Andaine Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Juvigny Val d'Andaine, avec 39,15% des suffrages exprimés, soit 294 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 20,64%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,45%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Juvigny Val d'Andaine La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Juvigny Val d'Andaine lors du premier tour de la présidentielle avec 34,74%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 32,38%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 9,89% et 6% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,8% contre 53,2%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Juvigny Val d'Andaine Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Juvigny Val d'Andaine, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 24,18% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 27,85% pour Bernard Soul (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche avec 52,22%. C'est ainsi Marie-Annick Duhard (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Juvigny Val d'Andaine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Juvigny Val d'Andaine, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 12,86% d'agriculteurs pour 2 114 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 87 entreprises, Juvigny Val d'Andaine offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 15,16% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 11,02% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1933,83 euros par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. En conclusion, Juvigny Val d'Andaine incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - La participation aux législatives à Juvigny Val d'Andaine Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 522 inscrits sur les listes électorales à Juvigny Val d'Andaine, 48,42% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 48,44% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,47% au premier tour et seulement 53,59% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.