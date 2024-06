En direct

19:50 - Un vote de gauche estimé entre 24% et 27% à Juziers pour ces législatives La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Juziers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,53% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 11,25% à Juziers début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 24% sur place.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Juziers Que peut-on conclure de cette masse de données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Juziers entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 32% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Juziers le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Juziers, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, avec 38,82% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,08% et Raphaël Glucksmann à 11,25%. Si on entre dans le détail, 552 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Juziers au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Juziers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,49%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 26,78% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,28% et 7,23% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 44,61% contre 55,39%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Juziers ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Juziers, cumulant 24,53% des voix sur place, contre 27,53% pour Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, c'est en revanche Edwige Hervieux (Ensemble !) qui cumulera le plus de votes, avec 55,19% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Juziers : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Juziers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 3 976 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 312 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 158 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,34% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 315 personnes (8,05%) favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 8,87%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2721,31 € par mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Juziers montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Juziers Au cours des scrutins électoraux précédents, les 4 017 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 51,75% des inscrits sur les listes électorales de Juziers (Yvelines). La participation était de 51,08% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,34% au premier tour. Au second tour, 44,12% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 766 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,46% avaient pris part au vote. La participation était de 72,05% au second tour, ce qui représentait 1 995 personnes.