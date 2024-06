En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Kervignac scruté La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,09% à Kervignac. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Kervignac, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,5% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Kervignac en 5 ans Que conclure de cette masse de chiffres ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 27% à Kervignac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Kervignac aux européennes Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Dans le détail, 1071 habitants de Kervignac passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 34,6% des votes face à Valérie Hayer à 16,09% et Raphaël Glucksmann à 16,09%.

14:32 - 31,98% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Kervignac Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,56% contre 31,98% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,29% et 6,22% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,55% contre 60,45%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Kervignac, comptant 19,69%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 32,86% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 42,72% contre 57,28% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Kervignac : un éclairage démographique Comment la population de Kervignac peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,58% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 47,6% de population active et une densité de population de 165 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,18%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 771 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,48%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,43%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Kervignac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,9% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Kervignac Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Pendant les précédentes européennes, 58,88% des électeurs de Kervignac (Morbihan) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 57,39% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,95% au premier tour et seulement 52,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Kervignac ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.