Résultat des législatives à Keskastel : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections à Keskastel : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans les rues de Keskastel, les élections sont en cours. Avec ses 1 493 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 97 entreprises, Keskastel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 16,19% des résidents sont des enfants, et 27,78% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 42,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 751,55 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, à Keskastel, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.