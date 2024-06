Résultat des législatives à la Capelle-lès-Boulogne : l'élection 2024 en direct

14:24 - Démographie et politique à la Capelle-lès-Boulogne, un lien étroit

Dans la ville de la Capelle-lès-Boulogne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 16,52% des résidents sont des enfants, et 32,55% ont plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 755 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,40%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,56%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Capelle-lès-Boulogne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,14% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.