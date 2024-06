Résultat des législatives à la Chapelle-Saint-Luc : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, avance sans garantie. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à la Chapelle-Saint-Luc, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,47% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,63% à la Chapelle-Saint-Luc pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 33% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (20,65%), de l'EELV Marie Toussaint (2,23%) et enfin de Léon Deffontaine (1,43%).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement à la Chapelle-Saint-Luc lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Quand on analyse la progression du Rassemblement national vue des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer à environ 35% à la Chapelle-Saint-Luc. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs également conquis par le parti dans la ville ces dernières années : un bond de 5 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un séisme aussi à la Chapelle-Saint-Luc il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Il y a quelques semaines en effet, à la Chapelle-Saint-Luc, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 36,52% des voix devant Manon Aubry à 20,65% et Raphaël Glucksmann à 10,63%. Ce sont ainsi 948 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à la Chapelle-Saint-Luc au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Luc que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait rassemblé 25,11% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 31,41%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,11% et Emmanuel Macron avec 23,99%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 40,4% contre 59,6%).

12:32 - À la Chapelle-Saint-Luc, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à la Chapelle-Saint-Luc, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,15% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 29,00% pour Gaëtan Seffals (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme LREM (50,99%). C'est donc Loëtitia Beury (LREM) qui prenait l'avantage.

11:02 - La Chapelle-Saint-Luc : législatives et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Chapelle-Saint-Luc se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 299 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 754 entreprises, La Chapelle-Saint-Luc offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,92%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 2 373 personnes (19,26%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1877,25 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 27,97%, annonçant une situation économique précaire. À la Chapelle-Saint-Luc, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - C'est le moment de voter à la Chapelle-Saint-Luc pour les législatives Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, sur les 5 890 inscrits sur les listes électorales à la Chapelle-Saint-Luc, 45,18% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 43,06% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,51% au premier tour et seulement 37,4% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Chapelle-Saint-Luc pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 6 097 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 65,47% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 67,66% au premier tour, soit 4 125 personnes.