Résultat des législatives à la Clayette : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à la Clayette au début du mois ? Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à la Clayette. Le bulletin a convaincu 35,4% des votes, soit 194 voix, devant Valérie Hayer à 16,79% et François-Xavier Bellamy à 15,15%.

14:32 - La Clayette avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,51% contre 35,92% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,16% et 7,38% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,84% contre 60,16%.

12:32 - Josiane Corneloup (Les Républicains) en pôle position lors des dernières législatives à la Clayette Le nombre de bulletins du RN sera très commenté localement pour ces élections des députés 2024. Les élections législatives 2022 à la Clayette ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,78% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire, alors que les candidats Les Républicains réuniront 46,45% des voix. Au deuxième tour, c'est encore Josiane Corneloup qui remportera le plus de votes, avec 76,11% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à la Clayette : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de la Clayette, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 626 habitants répartis dans 1 127 logements, cette commune présente une densité de 546 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 160 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 077 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 43,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 63,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1600,23 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À la Clayette, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Clayette : scrutin en cours Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à la Clayette (71800), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,43% au premier tour. Au second tour, 52,33% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à la Clayette ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,37% dans la ville. L'abstention était de 26,78% au premier tour.