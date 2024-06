Résultat des législatives à la Courneuve : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche aussi dans le groupe de tête à la Courneuve pour ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, reste un mystère. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à la Courneuve, le binôme Nupes avait en effet enregistré 42,92% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 65% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 7,74% à la Courneuve pour les élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 70% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (58,12%), de Marie Toussaint (2,27%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,49%).

18:42 - Le RN n'a pas gagné d'électeurs à la Courneuve ces 5 dernières années Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances émergent… On note que La Courneuve fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella affichant en effet 12,58% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 15,49% il y a cinq ans. Une situation qui diffère de ce que l'on a observé au niveau du pays, avec environ huit points ajoutés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à la Courneuve lors des européennes Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. La liste de Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux européennes il y a quelques semaines à la Courneuve. C'est la liste de Manon Aubry qui a terminé première avec 58,12%, contre 12,58% pour le RN.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à la Courneuve ? L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Avec 9,39%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à la Courneuve au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 63,95% et 14,66% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76,93% devant Marine Le Pen (23,07%).

12:32 - Soumya Bourouaha (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à la Courneuve Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à la Courneuve il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,69% au premier tour, contre 42,92% pour Soumya Bourouaha (LFI-PS-PC-EELV), La Courneuve faisant partie de la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Comprendre l'électorat de la Courneuve : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, La Courneuve regorge de diversité et d'activités. Avec ses 47 160 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 4 426 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 24 268 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (48,81%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La Courneuve abrite une communauté diversifiée, avec ses 18 866 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 402 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,17%, révélant une situation économique instable. À la Courneuve, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à la Courneuve L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à la Courneuve (93120). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 32,64% au premier tour. Au deuxième tour, 26,33% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à la Courneuve ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 54,97% des votants de la ville. Le taux de participation était de 65,56% au premier tour, soit 10 548 personnes.