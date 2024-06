Résultat des législatives à la Croix-Blanche : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,23% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à la Croix-Blanche. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,95%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,04% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,49% contre 50,51%.

Le RN se hissait en pôle position à la Croix-Blanche au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne, c'est Annick Cousin qui s'imposait au premier tour avec 29,83%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 63,05%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,95%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à la Croix-Blanche

Dans la commune de la Croix-Blanche, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 74 hab/km² et un taux de chômage de 8,74%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 425 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,78%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,08%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Croix-Blanche mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,86% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.