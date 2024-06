Résultat des législatives à la Ferrière-aux-Étangs : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à la Ferrière-aux-Étangs : un éclairage démographique

Devant le bureau de vote de la Ferrière-aux-Étangs, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 556 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 943 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (76,11%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 790,34 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. La Ferrière-aux-Étangs manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.