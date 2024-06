En direct

19:49 - À la Ferté-en-Ouche, que vont décider les supporters de gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 7,49% à la Ferté-en-Ouche pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 3,91% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,62% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 13% sur place. Pour le premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 13,03% des voix dans la localité.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le RN à la Ferté-en-Ouche Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN soit à près de 32% à la Ferté-en-Ouche ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à la Ferté-en-Ouche début juin ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à la Ferté-en-Ouche, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, glanant 40,77% des votes devant Valérie Hayer à 16,77% et François-Xavier Bellamy à 9,11%. Ce sont alors 479 votants qui se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à la Ferté-en-Ouche au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini première avec 33,71% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à la Ferté-en-Ouche. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,14%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,95% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 54,41%, devant Emmanuel Macron à 45,59%.

12:32 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour La Ferté-en-Ouche ? Le score obtenu par le RN sera très commenté localement pour ces élections législatives. Aux législatives en 2022 à la Ferté-en-Ouche, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 24,07% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 40,90% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (63,79%). Véronique Louwagie s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - La Ferté-en-Ouche : élections législatives et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de la Ferté-en-Ouche sur les résultats des législatives ? Avec 42,56% de population active et une densité de population de 417 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 11,02% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec ses 9,23% d'agriculteurs pour 2 993 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,04%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,73%, comme à la Ferté-en-Ouche, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - La Ferté-en-Ouche : la mobilisation des citoyens aux législatives Ce dimanche, lors des élections législatives à la Ferté-en-Ouche, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,46% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 75,15% au deuxième tour, soit 1 742 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,51% au premier tour. Au deuxième tour, 46,62% des électeurs se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement ramener les citoyens de la Ferté-en-Ouche vers les urnes.