En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la Lande-Patry scruté Une autre question qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait glané 12,52% à la Lande-Patry il y a quelques jours. Mais ce sont 21% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,48%), de l'EELV Marie Toussaint (3,39%) ou encore de Léon Deffontaine (1,96%). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,18% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à la Lande-Patry Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN finisse tout proche des 20% voire plus à la Lande-Patry ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à la Lande-Patry il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à la Lande-Patry, avec 38,59%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 16,43% et Raphaël Glucksmann à 12,52%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à la Lande-Patry au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,42% contre 33,83% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,31% et 5,03% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 39,84% contre 60,16%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à la Lande-Patry ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Avec 15,66% à la Lande-Patry, le Rassemblement national était distancé par les 38,88% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Jérôme Nury (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives à la Lande-Patry Comment la population de la Lande-Patry peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec 41,08% de population active et une densité de population de 267 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,57% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (18,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 730 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,35%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,83%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Lande-Patry mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,96% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Lande-Patry ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à la Lande-Patry ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des Français seraient susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à la Lande-Patry. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,83% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,9% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,16% au premier tour et seulement 50,94% au second tour. Quel député détrônera Jérôme Nury dans la 3ème circonscription de l'Orne ?