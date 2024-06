Résultat des législatives à la Motte-Saint-Jean : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un tremblement de terre aussi à la Motte-Saint-Jean début juin ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 à la Motte-Saint-Jean. L'extrême droite cumulait 41,88% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 12,61% et Valérie Hayer à 11,32%.

14:32 - À la Motte-Saint-Jean, le résultat de la présidentielle résonne toujours Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à la Motte-Saint-Jean lors de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 28,46% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,26% et 18,97% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,47% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,22% contre 50,78%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Motte-Saint-Jean Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de la Motte-Saint-Jean, grattant 25,19% des voix sur place, contre 26,46% pour Josiane Corneloup (Les Républicains). La Motte-Saint-Jean se tournera d'ailleurs encore vers Josiane Corneloup au second tour, finalement à la première place localement avec 52,82%.

11:02 - La Motte-Saint-Jean : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population de la Motte-Saint-Jean exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 57 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,78%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (24,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 404 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,63%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,74%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Motte-Saint-Jean mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,81% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à la Motte-Saint-Jean Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 57,96% des électeurs de la Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 54,74% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 47,87% au premier tour et seulement 45,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à la Motte-Saint-Jean ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 835 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,68% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,2% au second tour, c'est-à-dire 653 personnes.