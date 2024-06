Résultat des législatives à la Riche : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de la gauche à la Riche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une partie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à la Riche, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 41,08% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 19,6% à la Riche. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 15,07% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,6% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 45% cette fois.

18:42 - À la Riche, des candidats RN favoris ? Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Les enquêtes d'opinion imaginent des candidats du RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que sa marque des précédentes législatives. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 28% à la Riche, soit quinze points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à la Riche Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Le 9 juin en effet, à la Riche, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 20,08% des votes devant Raphaël Glucksmann à 19,6% et Manon Aubry à 15,07%. Ce sont alors 674 votants qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à la Riche au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 29,8% et Emmanuel Macron avec 28,72% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République à la Riche. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 16,37%. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant pour la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 70,7% contre 29,3% pour Le Pen.

12:32 - Laurent Baumel (Nupes) en avance lors des législatives il y a deux ans à la Riche A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives2024 sera très instructif. Le RN n'a pas convaincu à la Riche en 2022, lors des législatives, avec 13,39% au premier tour, contre 41,08% pour Laurent Baumel (Nupes), La Riche étant partie intégrante de la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire. Sur la commune de la Riche, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée lors du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - La Riche aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, La Riche émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 10 325 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 554 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 14,49% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,29% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 700 personnes (6,75%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2212,51 euros/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À la Riche, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - La Riche : analyse du pourcentage de participation aux législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à la Riche (37520) ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,37% au premier tour. Au deuxième tour, 47,84% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Riche ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 520 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 70,19% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 73,73% au premier tour, c'est-à-dire 4 807 personnes. La flambée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait par exemple capable d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de la Riche.