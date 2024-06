Résultat des législatives à la Tour-en-Maurienne : l'élection 2024 en direct

Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à la Tour-en-Maurienne, avec 36,6% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par François-Xavier Bellamy avec 13,66%, et Valérie Hayer avec 11,56%.

La présidentielle est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 30,36% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,17% et 13,98% des voix. La Tour-en-Maurienne n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec 9,05% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 52,6%, devant Emmanuel Macron à 47,4%.

Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent ne donne aucune certitude… Il y a deux ans, lors des législatives à la Tour-en-Maurienne, le RN se plaçait à la deuxième place, 23,77% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 48,82% pour Emilie Bonnivard (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (76,67%). Emilie Bonnivard s'imposait donc finalement sur place.

Quel portrait faire de la Tour-en-Maurienne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 087 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 94 entreprises, La Tour-en-Maurienne se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (64,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 39,34% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1198,20 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À la Tour-en-Maurienne, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.