Résultat des législatives à la Trinité : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À la Trinité, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire. Or la Nupes était absente aux législatives 2022 à la Trinité. C'est pourtant un Marie-Noelle Delannay, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 68,97% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 66,00%. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 17,77% à la Trinité. Mais on peut en revanche remonter ce score à 43% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (20,33%), de l'EELV Marie Toussaint (5,87%) ou encore de Léon Deffontaine (1,66%).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à la Trinité ? Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Le RN pourrait atteindre près de 10% à la Trinité lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30 à 35% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à la Trinité lors des élections du 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a buté contre un mur en effet aux élections européennes 2024 dans la commune. La tête de liste RN s'est classé loin derrière, avec 16,34%, derrière Manon Aubry avec 20,33% et Raphaël Glucksmann avec 17,77%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à la Trinité lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à la Trinité que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait accumulé 12,99% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 49,98%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 19,28% et Marine Le Pen avec 12,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,67% contre 46,33%).

12:32 - Marie-Noelle Delannay (Divers gauche) en pôle position lors des dernières législatives à la Trinité Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très instructif. Le RN n'a pas convaincu à la Trinité en 2022, lors des élections des députés, avec 4,78% au premier tour, contre 68,97% pour Marie-Noelle Delannay (Divers gauche), La Trinité étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Martinique. Au deuxième tour, c'est encore Jiovanny William qui glanera le plus de voix, avec 66,00% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Trinité Dans la commune de la Trinité, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,78% et une densité de population de 279 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2181,23 euros par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,24%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Trinité mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,27% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Trinité : scrutin en cours Au cours des dernières années, les 11 914 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes européennes, 14,09% des personnes habilitées à participer à une élection à la Trinité avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 18,34% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 20,37% au premier tour. Au second tour, 23,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 45,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 45,85% au premier tour, c'est-à-dire 4 677 personnes.