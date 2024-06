En direct

19:51 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Labarthe-sur-Lèze La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 18,14% à Labarthe-sur-Lèze pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Labarthe-sur-Lèze, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,19% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Labarthe-sur-Lèze en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Labarthe-sur-Lèze entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 33% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Labarthe-sur-Lèze il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes 2024 à Labarthe-sur-Lèze. Le mouvement a glané 35,6% des suffrages, soit 885 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 18,14% et Valérie Hayer à 10,9%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Labarthe-sur-Lèze ? C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 à Labarthe-sur-Lèze que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 23,48% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 24,82%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,48% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,38%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,46% contre 55,54%).

12:32 - Christine Arrighi (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Labarthe-sur-Lèze Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Labarthe-sur-Lèze, le RN terminait à la deuxième place, 25,28% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,19% pour Christine Arrighi (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,28%. Christine Arrighi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Labarthe-sur-Lèze façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Labarthe-sur-Lèze mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,31% et une densité de population de 537 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 353 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 296 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,24%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,52%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Labarthe-sur-Lèze mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,82% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de la participation aux législatives à Labarthe-sur-Lèze L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, pendant les européennes, sur les 4 325 personnes en âge de voter à Labarthe-sur-Lèze, 59,14% avaient pris part au vote. La participation était de 57,76% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,24% au premier tour et seulement 48,57% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Labarthe-sur-Lèze ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.