Résultat des législatives à Labastide-Marnhac : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est certainement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. L'élection suprême avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 24,2% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,14% et 19,95% des voix. Labastide-Marnhac n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,03% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 50,5% contre 49,5%.

Analyser le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas à Labastide-Marnhac en 2022, lors des élections du Parlement, avec 12,72% au premier tour, contre 47,67% pour Aurélien Pradié (Les Républicains), Labastide-Marnhac étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Lot. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 33,40% contre 66,60% pour les vainqueurs. Aurélien Pradié conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Labastide-Marnhac

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Labastide-Marnhac comme partout ailleurs. Avec une population de 1 291 habitants répartis dans 604 logements, ce bourg présente une densité de 42 hab/km². Avec 81 entreprises, Labastide-Marnhac se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 41,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 473,51 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Labastide-Marnhac incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.