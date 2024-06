Résultat des législatives à Lacapelle-Marival : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Lacapelle-Marival lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 19,28% contre 24,35% pour Emmanuel Macron et 24,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 42,43% contre 57,57%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Lacapelle-Marival ? En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Lacapelle-Marival, grattant 11,04% des votes sur place, contre 27,18% pour Thierry Grossemy (Divers gauche). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Lacapelle-Marival : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Lacapelle-Marival comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 831 logements pour 1 281 habitants, la densité de la commune est de 110 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 132 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 823 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (37,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 64,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 634,09 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Lacapelle-Marival incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Lacapelle-Marival : la participation en question L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,7% des personnes habilitées à voter à Lacapelle-Marival avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 43,96% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,46% au premier tour et seulement 45,57% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lacapelle-Marival ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 28,19% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,79% au premier tour.