19:49 - À Lagardelle-sur-Lèze, que vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lagardelle-sur-Lèze, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,74% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 17,87% à Lagardelle-sur-Lèze pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (7,49%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,08%) et enfin de Léon Deffontaine (2,4%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 31% sur place.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Lagardelle-sur-Lèze en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Lagardelle-sur-Lèze entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 40% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,29% pour la liste Bardella à Lagardelle-sur-Lèze le 9 juin dernier Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Lagardelle-sur-Lèze, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 37,29% des voix devant Raphaël Glucksmann à 17,87% et Valérie Hayer à 9,18%. Ce qui correspond à 528 bulletins dans la commune.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Lagardelle-sur-Lèze ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection suprême avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader de l'ancien FN prenait la tête avec 28,75% au 1er round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,41% et 21,64% des voix. Lagardelle-sur-Lèze n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,81% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,14% contre 50,86%.

12:32 - Christine Arrighi (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Lagardelle-sur-Lèze Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Lagardelle-sur-Lèze, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 27,13% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 32,74% pour Christine Arrighi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 56,65%. Christine Arrighi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Lagardelle-sur-Lèze : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de Lagardelle-sur-Lèze sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,73% et une densité de population de 209 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2374,5 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 273 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,11%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lagardelle-sur-Lèze mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,31% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Lagardelle-sur-Lèze ? Au fil des dernières années, les 3 336 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 64,84% des inscrits sur les listes électorales de Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne), à comparer avec un taux de participation de 58,11% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 55,04% au premier tour. Au deuxième tour, 50,56% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Lagardelle-sur-Lèze ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.