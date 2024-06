Résultat des législatives à Lagor : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Lagor : un éclairage démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lagor révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,17%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (81,12%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,98%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 445 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,04% et d'une population étrangère de 5,61% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Lagor mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,9% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.