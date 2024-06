En direct

19:48 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Lahonce ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 23,23% des voix dans la localité. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,74% à Lahonce. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 6,28% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,62% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 30% cette fois.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Lahonce Que tirer de cet ensemble de scores ? Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit pas loin des 20% voire plus à Lahonce ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Lahonce dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Lahonce, avec 28,16%, soit 323 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,74% et Valérie Hayer à 13,08%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Lahonce au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Dans la commune de Lahonce, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 18,72%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 25,17% et 19,58% des bulletins exprimés. Le deuxième tour laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 57,62% contre 42,38% pour Le Pen.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Lahonce en 2022, lors des élections législatives, avec 16,17% au premier tour, contre 25,85% pour Florence Lasserre (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Lahonce votant pour la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Les données démographiques de Lahonce révèlent les tendances électorales Dans la commune de Lahonce, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,91% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec 48,81% de population active et une densité de population de 246 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,29%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 054 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,19%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,18%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lahonce mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,82% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Lahonce : quel était le pourcentage de participation aux législatives ? À Lahonce, la participation sera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,77% au premier tour. Au deuxième tour, 49,24% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 025 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,67% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,98% au premier tour, soit 1 660 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?