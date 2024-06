En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Langonnet scruté L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Langonnet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,67% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,99% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 12,08% à Langonnet. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (8,48%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,04%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,93%).

18:42 - À Langonnet, des candidats RN favoris ? Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… La progression du RN se montre déjà puissante à Langonnet entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,39%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,59%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 30,59% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Langonnet le 9 juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Langonnet, avec 30,59% des électeurs, soit 238 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,81%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,08%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Langonnet en 2022 ? La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Langonnet avec 26,43% contre 26,52% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 18,73% et 5,88% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,84% contre 56,16%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Langonnet Le nombre de bulletins du RN sera le grand sujet pour ces élections 2024, localement, comme au niveau national. Les législatives 2022 à Langonnet ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 21,6% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 32,96% des voix. Sur la commune de Langonnet, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Démographie et politique à Langonnet, un lien étroit Quelle influence la population de Langonnet exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 16,02% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec 39,72% de population active et une densité de population de 21 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,42%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (13,91%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (14,85%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,69%, comme à Langonnet, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Langonnet Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Début juin, au moment des européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,2% des inscrits sur les listes électorales de Langonnet. Le taux de participation était de 56,97% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,94% au premier tour et seulement 53,66% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Langonnet ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 75,24% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,2% au premier tour, soit 1 131 personnes.