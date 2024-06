En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Languidic ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 12,79% à Languidic pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané aussi 25,12% des votes dans la localité.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Languidic Que conclure de tous ces scores ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible que le RN arrive à près de 31% à Languidic ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Languidic début juin ? Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Languidic. L'extrême droite glanait 35,05% des suffrages, soit 1145 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 14,36% et Raphaël Glucksmann à 12,79%.

14:32 - 27,81% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Languidic Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Languidic avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,21%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 27,81% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,93% et 6,09% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 44,08% contre 55,92%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Languidic en 2022, lors des élections du Parlement, avec 23,97% au premier tour, contre 34,87% pour Jean-Michel Jacques (La République en Marche), Languidic faisant partie de la 6ème circonscription du Morbihan. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Jean-Michel Jacques (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Languidic : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Languidic, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,46% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 135 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,81%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,7%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Languidic mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,1% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Languidic À Languidic (56440), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,42% au premier tour et seulement 48,27% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Languidic pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 325 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,33% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,7% au deuxième tour, ce qui représentait 4 851 personnes.