19:47 - Qui vont plébisciter les électeurs de gauche à Lasseube ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 14,35% à Lasseube. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lasseube, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,34% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Lasseube Que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Lasseube ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 25,41% à Lasseube le 9 juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur le détail, 216 électeurs de Lasseube se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella séduisait 25,41% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,35% et Valérie Hayer à 10,71%.

14:32 - 23,56% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Lasseube La ville de Lasseube avait voté pour Marine Le Pen à 16,34% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec respectivement 23,56% et 22,44% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 62,81% contre 37,19% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - À Lasseube, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Au premier tour des législatives 2022, Lasseube, couverte par la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme Divers gauche s'imposer avec 32,92%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 13,39%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Divers gauche avec 39,97% contre 60,03% pour les vainqueurs. David Habib conservait donc son avance sur place.

11:02 - Lasseube : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Lasseube, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 741 habitants répartis dans 874 logements, cette commune présente une densité de 35 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 147 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 962 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (80,09%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 35,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,57% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 172,53 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Lasseube, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Lasseube Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lasseube, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Lasseube. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 81,83% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,81% au second tour, c'est-à-dire 1 122 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,36% au premier tour. Au deuxième tour, 58,39% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Lasseube cette année ? Quel député détrônera David Habib dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ?