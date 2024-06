Résultat des législatives à Latour-de-France : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Latour-de-France, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 043 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 63 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (37,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 34,55% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 391,45 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Latour-de-France manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

À Latour-de-France, l'un des facteurs importants de ces législatives 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,3% au premier tour. Au deuxième tour, 46% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 70,6% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 76,02% au premier tour, c'est-à-dire 599 personnes.

08:02 - Les législatives à Latour-de-France, c'est aujourd'hui

Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Latour-de-France. Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Latour-de-France sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Les précédentes élections législatives ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Cette élection est l'occasion pour les candidats d'extrême-droite de se démarquer auprès des citoyens de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.