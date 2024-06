Résultat des législatives à Canet-en-Roussillon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Canet-en-Roussillon à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Canet-en-Roussillon, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,68% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,54% à Canet-en-Roussillon pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 15% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Canet-en-Roussillon Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes directions émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Canet-en-Roussillon entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 37% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,58% pour le Rassemblement national à Canet-en-Roussillon il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Canet-en-Roussillon, à 45,58%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 13,76% et Raphaël Glucksmann à 9,54%.

14:32 - À Canet-en-Roussillon, le résultat de la présidentielle toujours pertinent L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,3% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Canet-en-Roussillon. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,39%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 12,25% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Macron avec 56,04%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Même si le procédé peut induire en erreur… Les élections législatives avaient abouti à un beau départ pour le RN à Canet-en-Roussillon. C'est en effet Anaïs Sabatini qui se plaçait en tête au premier tour avec 29,85% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 56,56%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,44%.

11:02 - Démographie et politique à Canet-en-Roussillon, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale législative, Canet-en-Roussillon est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 598 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 499 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 644 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (36,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Canet-en-Roussillon accueille une communauté diversifiée, avec ses 537 résidents étrangers, soit 4,24% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 229 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,16%, révélant une situation économique précaire. Finalement, Canet-en-Roussillon incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Canet-en-Roussillon L'observation des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Début juin, lors des élections européennes, sur les 12 151 personnes en âge de voter à Canet-en-Roussillon, 57,74% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 56,15% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et seulement 51,22% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.