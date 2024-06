Résultat des législatives à Opoul-Périllos : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet localement pour ces élections des députés 2024. Les législatives avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à Opoul-Périllos. On retrouvait en effet Anaïs Sabatini devant ses concurrents au premier tour, avec 36,59% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,48%.

11:02 - Les données démographiques d'Opoul-Périllos révèlent les tendances électorales

Dans la ville d'Opoul-Périllos, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 14,04% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 49,0% de population active et une densité de population de 22 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 459 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,76%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,85%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Opoul-Périllos mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,06% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.