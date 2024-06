En direct

19:49 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Lavérune ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 16,11% à Lavérune début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 30% sur place. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Lavérune, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,58% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement séduit à Lavérune en 5 ans Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit pas loin des 30% ou plus à Lavérune ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 35,68% à Lavérune début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections européennes 2024 à Lavérune. Le bulletin a attiré 35,68% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 16,11% et Valérie Hayer à 12,73%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Lavérune lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. La communauté électorale de Lavérune avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la figure du parti frontiste terminait avec 26,01% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,34% et 23,09% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 9,05% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,61% contre 54,39%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Lavérune ? Aux législatives en 2022 à Lavérune, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 24,84% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 28,58% pour Julien Colet (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche (51,04%). C'est ainsi Patricia Miralles (La République en Marche) qui prenait l'avantage.

11:02 - Élections à Lavérune : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Lavérune façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le taux de chômage à 14,07% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec 48,11% de population active et une densité de population de 440 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (12,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 286 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,36%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,29%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lavérune mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,55% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Lavérune : quel était le taux de participation aux précédentes élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Lavérune (34880) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,02% au premier tour et seulement 53,11% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lavérune pour les législatives ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,87% des électeurs de la commune, contre une abstention de 23,16% au deuxième tour.