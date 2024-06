Résultat des législatives à Lédat : l'élection 2024 en direct

Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 27,23% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 22,54% et 18,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,86% contre 46,14%).

Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Lédat au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne, c'est Annick Cousin qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,12%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 62,21%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,79%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Lédat

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Lédat comme dans toute la France. Avec ses 1 425 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 75 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,34% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 32,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 148,38 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Lédat, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.