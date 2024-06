En direct

19:41 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Lédenon La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est un saut dans le vide. Raphaël Glucksmann avait atteint 11,41% à Lédenon pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 18% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lédenon, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 19,17% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Lédenon en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN dépassera les 47% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 52,4% pour le Rassemblement national à Lédenon au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à Lédenon. Le bulletin glanait 52,4% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 11,41% et Valérie Hayer à 8,17%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Lédenon au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen engrangeait 40,2% au premier round contre 20,2% pour Emmanuel Macron et 12,83% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 9,9% des voix pour sa part. Au second tour, face à Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 63,65% contre 36,35%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche à Lédenon ? Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Lédenon il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Laurence Gardet qui se classait en pôle position au premier tour avec 39,67% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Gard. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Philippe Berta (La République en Marche) chez les électeurs avec 52,74%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Lédenon aux élections législatives Quel portrait faire de Lédenon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 658 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 129 entreprises, Lédenon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,66%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 19,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 47,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 572,07 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Lédenon incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Lédenon : analyse du taux d'abstention aux élections législatives Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins électoraux passés. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 39,24% dans la commune de Lédenon, contre un taux d'abstention de 40,39% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,5% au premier tour et seulement 52,76% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Lédenon ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 256 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,48% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 20,38% au premier tour.