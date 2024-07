Résultat des législatives 2024 à Sernhac (30210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du vote Nupes à Sernhac ? Le Front populaire qui s'avance cette fois a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,26% des suffrages à Sernhac. Une percée à comparer néanmoins avec les 23,01% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Une évolution notable du RN à Sernhac Le nombre de bulletins du RN sera la clé du scrutin pour cette législative localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 21 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Sernhac ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Sernhac ? Les législatives avaient déjà abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Sernhac. On retrouvait en effet Pascale Bordes au sommet au premier tour, avec 38,58% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 64,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,45%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les enquêtes dévoilées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 59,17% des voix, Pascale Bordes (Rassemblement National) a pris les devants à Sernhac, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Sabine Oromi (Front populaire) et Christian Baume (Ensemble pour la République) avec respectivement 19,26% et 13,26% des votants. C'est aussi Pascale Bordes qui terminait en pôle position dans la 3ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 47,48%, devant Sabine Oromi avec 22,91% et Christian Baume avec 19,21%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Sernhac ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Le 1er round des législatives 2024 à Sernhac a connu un pourcentage d'abstention de 25,74%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 43,86% des personnes en âge de participer à une élection à Sernhac avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 48,35% pour les européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives à Sernhac ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Sernhac ? Sernhac a atteint une participation de 74,26%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,6% au premier tour et 44,6% au second tour. Quelle sera la participation à Sernhac ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 83,03% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,65% au deuxième tour, ce qui représentait 997 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle sont notamment capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Sernhac (30210).

17:29 - Sernhac : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les habitants de Sernhac peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec 48,28% de population active et une densité de population de 192 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,06% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 585 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,35%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sernhac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,73% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.