19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Lescar pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lescar, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,13% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 20,14% à Lescar pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Lescar Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Lescar entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 22% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Lescar au début du mois ? Le résultat de ces législatives fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Lescar, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 24,17% des voix devant Raphaël Glucksmann à 20,14% et Valérie Hayer à 17,61%.

14:32 - 30,73% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Lescar La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Avec 17,58%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Lescar au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,73% et 18,51% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,69% devant Marine Le Pen (33,31%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Lescar il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,25% au premier tour, contre 31,18% pour Josy Poueyto (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Lescar étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (54,11% contre 45,89% pour le RN). Josy Poueyto remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Lescar et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de Lescar contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 16,04% des résidents sont des enfants, et 26,51% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 673 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 125 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,85%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lescar mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,78% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Lescar : la mobilisation des habitants aux législatives À Lescar (64230), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 397 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,85% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,75% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,43% au premier tour. Au deuxième tour, 45,45% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient notamment capables faire augmenter la participation à Lescar.