19:49 - Un potentiel de 43% à 48% pour le Nouveau Front populaire à Lezennes La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, avance sans garantie. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 19,92% à Lezennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 48% sur place. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lezennes, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 43,15% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Lezennes ? Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… L'étiquette RN devrait se situer à 30% à Lezennes lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Lezennes le 9 juin dernier ? Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Lezennes, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 22,12% des votes devant Raphaël Glucksmann à 19,92% et Manon Aubry à 13,37%.

14:32 - Lezennes avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 C'est probablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 28,13% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,42%. Marine Le Pen ne s'arrogeait alors que 18,79%. Le second tour de scrutin ne sera pas plus favorable à la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,71% contre 34,29% pour Le Pen.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Lezennes Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Au premier tour des législatives 2022, Lezennes, couverte par la 2ème circonscription du Nord, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 43,15%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,75%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 39,60% contre 60,40% pour les vainqueurs. Ugo Bernalicis conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Lezennes façonne les résultats électoraux ? A la mi-journée des élections législatives, Lezennes émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 29,77% de cadres supérieurs pour 3 019 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 589 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 878 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,08% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 153 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,81%, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 834 euros par an, la commune désire un avenir prospère. À Lezennes, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se joignent aux défis français.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Lezennes À Lezennes, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,87% au premier tour. Au second tour, 46,84% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Lezennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 22,56% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,25% au second tour. L'inflation dans le pays cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables d'inciter les habitants de Lezennes à s'intéresser plus fortement à l'élection.