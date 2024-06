Résultat des législatives à Libourne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont décider les électeurs de Glucksmann à Libourne ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait obtenu 17,33% à Libourne début juin. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Libourne, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 28,72% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Libourne ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà puissante à Libourne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,2%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,97%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN à son niveau national à Libourne début juin De nombreuses choses ont évolué depuis ces élections. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Libourne, avec 27,97% des voix, soit 2429 voix, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 17,33%, suivie par Valérie Hayer avec 14,88%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Libourne ? La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Avec 21,17%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Libourne au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,4% et 23,29% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 61,54% contre 38,46% pour Le Pen.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Libourne en 2022, lors des élections du Parlement, avec 18,03% au premier tour, contre 33,86% pour Florent Boudié (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Libourne faisant partie de la 10ème circonscription de la Gironde. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 38,62% contre 61,38% pour les vainqueurs. Florent Boudié remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Libourne, un lien étroit Quelle influence la population de Libourne exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 17,53% et une densité de population de 1205 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2208,51 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 8 299 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,24% et d'une population immigrée de 10,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Libourne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,5% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Participation à Libourne : les leçons des précédentes élections Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Début juin, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention représentait 46,25% des votants de Libourne. L'abstention était de 47,25% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,93% au premier tour. Au second tour, 53,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Libourne ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,36% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 28,65% au second tour.