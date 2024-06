En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Linselles à la loupe Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Linselles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,05% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,34% à Linselles. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 3,71% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,57% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,67% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 18% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 11 points à Linselles Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de résultats. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine pas loin des 30% ou plus à Linselles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Linselles le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Linselles, avec 33,76%, soit 1175 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 21,47% et François-Xavier Bellamy à 9,34%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Linselles ? C'est sans doute la présidentielle qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,36% contre 39,92% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,51% et 6,35% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 37,22% contre 62,78%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Linselles, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,4% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 44,63% pour Gérald Darmanin (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (70,41%). Gérald Darmanin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Linselles Au cœur de la campagne électorale législative, Linselles est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 8 192 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 575 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 636 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,0%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 170 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2702,22 euros/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Linselles incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Election à Linselles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Début juin, pendant les européennes, sur les 6 801 personnes en âge de voter à Linselles, 47,55% étaient restées chez elles, contre une abstention de 47,94% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,4% au premier tour. Au deuxième tour, 55,62% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 715 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,74% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,55% au premier tour.