Résultat des législatives à Livry-Gargan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 33% et 43% à Livry-Gargan pour la nouvelle union de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Livry-Gargan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,2% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité par les sondeurs ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 10,43% à Livry-Gargan le 9 juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 43% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Livry-Gargan avant les législatives ? Que tirer de cette avalanche de scores ? Si on s'en tient à la progression du RN lors des dernières élections européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN pourrait se situer à près de 30% à Livry-Gargan. Un chiffre qui semble coller avec les points également arrachés par les lepénistes dans la ville ces dernières années, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Livry-Gargan dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Manon Aubry avait en effet gagné à Livry-Gargan lors des européennes il y a quelques jours, avec 28,7%. La liste a repoussé le RN de Jordan Bardella au second plan avec 27,82% des suffrages.

14:32 - 35,32% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Livry-Gargan L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen finissait loin derrière dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 19,45% contre 22,69% pour Emmanuel Macron et 35,32% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 63,06% contre 36,94% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Livry-Gargan ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très instructif. Le RN ne convainquait pas à Livry-Gargan en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,59% au premier tour, contre 33,20% pour Jérôme Legavre (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Livry-Gargan étant partie intégrante de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second round, c'est encore Jérôme Legavre qui va cumuler le plus de voix, avec 53,30% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Livry-Gargan : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les habitants de Livry-Gargan exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 12,65% et une densité de population de 6018 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,87%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 9 068 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 16,91% et d'une population immigrée de 22,01% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Livry-Gargan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,81% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Livry-Gargan Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. A l'occasion des dernières européennes, parmi les 22 740 inscrits sur les listes électorales à Livry-Gargan, 52,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,53% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,81% au premier tour. Au second tour, 59,83% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.