Résultat des législatives à Lognes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Lognes à la loupe L'autre question de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lognes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,56% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 15,73% à Lognes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (28,42%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,77%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,13%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 50% sur place.

18:42 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Lognes ? Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des éléments se dégagent… Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 3 points à Lognes. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages offrant plutôt à la formation une explosion de près de 15 points par rapport à la dernière élection législative. Assez pour prévoir près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - L'exception Lognes lors des européennes 2024 Le résultat de ce dimanche 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le trio de tête des récentes élections européennes à Lognes, en effet, était composé de la liste de Manon Aubry avec 28,42% des votes, suivie de la liste de Valérie Hayer avec 16,5% et Raphaël Glucksmann avec 15,73%.

14:32 - À Lognes, le résultat de la présidentielle encore bien ancré L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour jauger une préférence politique locale. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 36,18% et Emmanuel Macron avec 34,09% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle à Lognes. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 9,51% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 77,03% contre 22,97% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Maxime Laisney (Nupes) en tête lors des législatives il y a deux ans à Lognes Le résultat obtenu par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Le RN ratait complètement la première marche à Lognes il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 8,08% au premier tour, contre 40,56% pour Maxime Laisney (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Lognes étant partie intégrante de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne. A l'issue du second round, c'est encore Maxime Laisney qui cumulera le plus de votes, avec 55,81% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Lognes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Lognes se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 14 650 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 141 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 19,91% des résidents sont des enfants, et 2,04% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 903 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2479,93 euros par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. À Lognes, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Lognes : quel sera le taux de participation ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à Lognes (77185), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,06% au premier tour et seulement 58,93% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Lognes ? Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,7% des électeurs de la commune, à comparer avec une abstention de 31,61% au deuxième tour.