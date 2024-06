En direct

19:49 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Longny les Villages ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Longny les Villages, le binôme Nupes avait en effet réuni 15% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 11,99% à Longny les Villages. Mais ce sont 18% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,73%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,55%) ou encore de Léon Deffontaine (1,44%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Longny les Villages Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Longny les Villages entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 33% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Longny les Villages début juin ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe désormais. Il y a quelques semaines en effet, à Longny les Villages, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, glanant 37,71% des votes face à Valérie Hayer à 13,66% et Raphaël Glucksmann à 11,99%. Si on entre dans le détail, 497 habitants l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Longny les Villages ? Marine Le Pen avait engrangé les votes à Longny les Villages à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,94% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,05% et 13,45% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,19% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, c'est encore la cheffe du RN qui passait devant avec 50,93%, devant Emmanuel Macron à 49,07%.

12:32 - À Longny les Villages, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors des législatives à Longny les Villages, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,45% des votants étant convaincus par son binôme, contre 31,11% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (62,04%). Véronique Louwagie remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Longny les Villages : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Longny les Villages, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,45% sont des personnes âgées. Avec ses 8,36% d'agriculteurs pour 2 878 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,18%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,66%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,66%, comme à Longny les Villages, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Longny les Villages À Longny les Villages, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,51% au premier tour. Au second tour, 50,64% des électeurs se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,48% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 77,18% au second tour, soit 1 880 personnes.