Résultat des législatives à Lons : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Lons ? L'autre question qui entoure ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 18,69% à Lons. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lons, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,62% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Lons Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Lons entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera pas loin des 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Lons au début du mois ? Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lons, avec 25,14%, soit 1359 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 18,69% et Valérie Hayer à 17,37%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Lons lors de l'élection présidentielle Chez les électeurs de Lons, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 17,95%, la présidente du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,56% et 18,52% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,79% contre 35,21% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Lons Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN n'a pas convaincu à Lons il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,1% au premier tour, contre 31,75% pour Josy Poueyto (LREM), Lons étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au deuxième tour, c'est encore Josy Poueyto qui va remporter le plus de votes, avec 54,08% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Lons : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Lons se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 13 915 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 262 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 841 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,26%, Lons est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 34,8% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 166,85 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Lons, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lons À Lons (64140), le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ces élections législatives. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,66% au premier tour. Au deuxième tour, 54,51% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Lons pour les élections législatives 2024 ? En comparaison, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 445 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 78,68% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 81,5% au premier tour, c'est-à-dire 7 698 personnes.