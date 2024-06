Résultat des législatives à Louviers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Louviers, quels seront les reports du score de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Glucksmann avait cumulé 12,87% à Louviers pour ces élections continentales. Mais ce sont 30% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (12,87%), de l'EELV Marie Toussaint (4,67%) ou encore de Léon Deffontaine (2,79%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Louviers, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 32,12% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Louviers Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,04% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Louviers il y a trois semaines On ne peut négliger le scrutin qui a secoué le pays il y a une vingtaine de jours. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Louviers, avec 34,04%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 12,94% et Manon Aubry à 12,87%.

14:32 - 26,56% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Louviers L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Louviers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,76%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 26,56% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 25,59% et 5,46% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,52% contre 56,48%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Louviers ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Au premier tour des élections législatives 2022, Louviers, couverte par la 4ème circonscription de l'Eure, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 32,12%, alors que le RN restera derrière à 20,8%. Au deuxième round, c'est encore Philippe Brun qui va cumuler le plus de suffrages, avec 58,84% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Comprendre l'électorat de Louviers : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale législative, Louviers se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 18 350 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 206 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (69,67%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 1 411 personnes (7,57%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 918 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 19,76%, révélant une situation économique tendue. À Louviers, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Louviers : les chiffres clés L'un des critères importants du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Louviers. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,8% au premier tour et seulement 40,85% au deuxième tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 63,28% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 65,13% au premier tour, ce qui représentait 7 678 personnes. La volonté de changement des habitants est notamment en mesure faire augmenter la participation à Louviers.