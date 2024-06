Une autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 23,1% à Louvigny. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 41% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,24%), de l'EELV Marie Toussaint (9,14%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,59%). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Louvigny, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 35,47% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices émergent… L'étiquette RN devrait s'afficher à 20% à Louvigny lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 12,99% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,05%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 22,8% et Marine Le Pen avec 12,99%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,59% contre 75,41%).

Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Avec 9,72% à Louvigny, le RN avait été devancé par les 35,47% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,75% contre 49,25% pour le RN). Mais c'est Fabrice Le Vigoureux (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui arrivait premier au finish cette fois.

Comprendre l'électorat de Louvigny : un regard sur la démographie locale

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Louvigny, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 26,08% de cadres pour 2 646 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 165 entreprises, Louvigny est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,51% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 29,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 42,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 898,39 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Louvigny, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.