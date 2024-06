En direct

19:50 - À Luzarches, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,59% à Luzarches. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,61% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante progression du RN à Luzarches Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 30% à Luzarches ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Luzarches dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Luzarches, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, avec 32,64% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,51% et Raphaël Glucksmann à 12,59%.

14:32 - 28,6% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Luzarches L'élection suprême est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Luzarches lors du premier tour de la présidentielle avec 28,6%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,82%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,89% et 8,73% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,17% contre 57,83%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé pour ces élections des députés, à l'échelle locale. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Luzarches en 2022, lors des législatives, avec 20,44% au premier tour, contre 27,39% pour Zivka Park (La République en Marche), Luzarches votant pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 53,99%, contre 46,01% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:02 - Analyse socio-économique de Luzarches : perspectives électorales Comment les électeurs de Luzarches peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,57%. En outre, le taux de ménages propriétaires (61,93%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (18,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 664 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,3%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,7% à Luzarches, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Luzarches L'étude des précédentes élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 55,57% des personnes habilitées à voter à Luzarches s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 51,11% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,7% au premier tour et seulement 44,99% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Luzarches ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,19% dans la ville. Le taux de participation était de 79,47% au premier tour, c'est-à-dire 2 709 personnes.