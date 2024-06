En direct

19:51 - À Magny-les-Hameaux, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,94% à Magny-les-Hameaux. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 13,46% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,62% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 34% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Magny-les-Hameaux, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,17% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a nettement gagné du terrain à Magny-les-Hameaux Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais des indices apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à environ 20% à Magny-les-Hameaux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Magny-les-Hameaux début juin ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Magny-les-Hameaux, avec 21,13%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 18,31% et Raphaël Glucksmann à 14,94%.

14:32 - Magny-les-Hameaux avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,28% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Magny-les-Hameaux. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 14,44% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 71,43% contre 28,57% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Lors des législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Magny-les-Hameaux, récoltant 12,68% des voix sur place, contre 32,58% pour Jean-Noël Barrot (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (54,13% contre 45,87% pour le RN). Jean-Noël Barrot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Magny-les-Hameaux : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Magny-les-Hameaux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 32,27% de cadres pour 9 385 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 556 entreprises, Magny-les-Hameaux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 23,26% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,99% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Magny-les-Hameaux forme une communauté diversifiée, avec ses 746 résidents étrangers, soit 7,92% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 49,57% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 259,32 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Magny-les-Hameaux, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Magny-les-Hameaux Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux précédents. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 44,53% des inscrits sur les listes électorales de Magny-les-Hameaux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 46,05% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,42% au premier tour et seulement 48,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Magny-les-Hameaux ? En comparaison, au niveau national, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.