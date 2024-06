Résultat des législatives à Maidières : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 31,37% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Maidières L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Maidières lors du premier tour de la présidentielle avec 31,37%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,82%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,69% et 6,84% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 40,26% contre 59,74%.

12:32 - À Maidières, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN n'a pas convaincu à Maidières il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 21,05% au premier tour, contre 24,68% pour Caroline Fiat (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Maidières faisant partie de la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Démographie et politique à Maidières, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Maidières définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,93% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,6%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 555 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,56%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Maidières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,11% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives sont lancées à Maidières : scrutin en cours L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Maidières. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,79% au premier tour et seulement 41,58% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Maidières ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,49% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 71,53% au premier tour, c'est-à-dire 872 personnes.